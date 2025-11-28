Las jornadas micológicas apuran el otoño

La comarca de las Cinco Villas tiene una gran riqueza natural y se demuestra todos los otoños con la celebración de sus Jornadas Micológicas. Desde el 25 de octubre se han estado celebrando en seis localidades y en el último fin de semana de noviembre, las actividades organizadas en Urriés, Castiliscar y Undués de Lerda, pondrán el broche de oro.

El consejero de Turismo de la Comarca de las Cinco Villas y alcalde de Urriés, Armando Soria, hace un balance muy positivo de afluencia de público, aunque no así en cuanto a cantidad de setas que se han podido recoger a que, como explica, ha sido un verano y un otoño muy secos. Un ejemplo está en la afluencia a las jornadas de Urriés a las que se espera 70 personas para la salida al monte y a unas 60 para la comida popular.

Lo positivo de estas jornadas es que la gente que viene un año, regresa al siguiente y son muchas las personas de la propia comarca que acuden a estas jornadas. Todos los encuentros se han desarrollado de una forma similar: se recibe a los participantes, se sale al monte acompañados de un micólogo o de un experto que hace de guía durante la ruta, hablando no sólo de las especies que se van encontrando sino también del entorno y de la importancia del monte. Después llega la clasificación y diversas actividades, desde conferencias sobre micología hasta degustaciones, showcookings o comidas populares.