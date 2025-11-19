Unas jornadas analizan en Huesca la posibilidad de que el Castillo de Loarre sea Patrimonio Mundial de la Unesco

Las II Jornadas de Patrimonio de Aragón analizan en Huesca la candidatura del Castillo de Loarre como Patrimonio Mundial de la Unesco. Conseguirlo supondría un gran espaldarazo para el territorio, ha señalado el alcalde de Loarre, Roberto Orós. El proceso sigue adelante, según ha informado la directora general de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón, Gloria Pérez. El predossier de la candidatura presentado en la 97 reunión del Consejo de Patrimonio Histórico celebrada en Roma tuvo muy buena acogida, pero además Pérez subraya que cuentan con otros apoyos como el Ministerio de Cultura y el resto de Comunidades Autónomas.

En las jornadas también se ha hablado de la situación del patrimonio arqueológico de Huesca y su compatibilización con el desarrollo urbano. Sobre la mesa hallazgos como el foro y el teatro romano, las murallas islámicas y cristianas, las estructuras hidráulicas en distintas etapas históricas o la musealización de espacios como las excavaciones de San Pedro El Viejo o el solar del Círculo Católico, yacimiento que será visitable en el 2027.

En ese marco la consejera de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Tomasa Hernández, ha subrayado que Aragón es, en materia de patrimonio cultural, “un referente que trasciende fronteras” y cada reconocimiento a los bienes culturales aragoneses supone también “un homenaje a la sociedad aragonesa que, generación tras generación, ha cuidado y mantenido estas tradiciones y enclaves”. Por ello, ha incidido en que proteger el patrimonio es un compromiso de todos, porque conlleva “proteger nuestra historia y garantizar que siga inspirando a quienes vendrán después”.

Esta segunda edición las jornadas se han entrado en explicar la importancia del reconocimiento internacional del patrimonio material e inmaterial. Los debates han abordado proyectos en curso y otros futuros, intentando acercar a la sociedad la importancia de esas figuras de reconocimiento internacional, con ponentes expertos que atesoran una larga experiencia en la gestión general, la difusión y el aprovechamiento del patrimonio cultural. También se ha incidido en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, con los bienes declarados de la técnica de la piedra seca, la trashumancia, las fiestas del solsticio de verano en el Pirineo (bien internacional de Aragón y Cataluña junto a Francia y Andorra) y el trasporte fluvial de la madera con el descenso de Navatas, como especial exponente de esta técnica.