Jorge Azcón: "Por mucho que pataleen en Cataluña, las pinturas van a volver a casa"

La decisión del Museo Nacional de Arte de Cataluña de presentar un escrito contra el auto de devolución de las pinturas murales de Sijena también ha obtenido respuesta del presidente aragonés, Jorge Azcón. En una entrevista en Más de Uno Aragón, ha insistido en que la Ley debe cumplirse. En este asunto, numerosas sentencias han dado la razón a Aragón, por lo que la postura de las autoridades del museo sólo se entiende como una maniobra dilatoria.

En concreto, desde el museo aseguran que el trasladado no se puede producir en siete meses y pide ampliar ese plazo hasta los 18 meses. “Los bienes pertenecen a los aragoneses, y por mucho que pataleen en Cataluña, las pinturas murales van a volver a casa. Vamos a luchar con todas las armas jurídicas que tenemos para que no haya dilaciones innecesarias ni excusas peregrinas”, ha asegurado.

Presupuestos

Esta misma mañana, Azcón ha estado trabajando en el proyecto de Ley de Presupuestos de 2026, que su ejecutivo llevará próximamente al parlamento. Según ha explicado en la entrevista, la negociación con los grupos empezará una vez se apruebe el techo de gasto. Para poder dar ese paso, el ejecutivo necesita los datos que todavía debe aportar el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Ese retraso podría conllevar que el techo se presente en octubre y no en septiembre, como inicialmente era intención del ejecutivo aragonés.

Azcón ha adelantado que el presupuesto en Sanidad aumentará al menos un 5% - posiblemente más - y también en Educación y Bienestar Social. Espera revalidar la mayoría parlamentaria lograda en 2023 con VOX o Aragón Existe, para aprobar las cuentas del próximo ejercicio. Cree que VOX deberá explicar su postura si rechaza un proyecto que mantiene el espíritu de aquellas cuentas de 2024, potenciando las distintas líneas prioritarias.

Azcón también se ha referido a otro tema candente, la ley de condonación de la deuda de las comunidades autónomas. El presidente insiste en que sería un mal negocio para los aragoneses, porque tendríamos que asumir la deuda de otros territorios que han gestionado peor sus cuentas. Espera que la Ley no se apruebe, para no tener que asumir la deuda de las comunidades que pudieran acogerse a la condonación.

Incendios y curso escolar

Azcón también ha valorado el trabajo de los servicios de extinción en Aragón durante el periodo de máxima activación en verano. Por varios motivos, el verano ha sido positivo en un contexto de grandes incendios por todo el país.

La futura Agencia Aragonesa de Emergencias o el Consorcio Autonómico de Bomberos contribuirán a estar preparados a los efectos del cambio climático. El presidente valora que se han producido en nuestra comunidad muchos conatos, pero se ha trabajado bien para apagarlos sin mayores consecuencias.

Por otro lado, el presidente, Jorge Azcón, ha valorado positivamente el arranque del nuevo curso escolar. Sólo se han producido protestas en el colegio Soledad Puértolas de Zaragoza. Las familias temen que el retraso de las obras obligue a instalar barracones el próximo curso. Azcón valora que esa protesta se basa en problemas hipotéticos. La realidad, dice, es que se ha mejorado la gestión y que el curso ha empezado sin grandes problemas. Valora el funcionamiento de las rutas escolares o los aumentos de personal. Además, los profesores aragoneses “por fin dejan de ser los peor pagados de España”.

Hub de la defensa y Ryanair

En la entrevista, Azcón también ha adelantado que la ministra de Defensa, Margarita Robles, participará mañana en Zaragoza en la presentación del hub de la defensa. Con este proyecto, Aragón quiere potenciar la logística y la industria vinculadas a este sector estratégico en el que nuestro territorio es referente nacional, por el gran arraigo del ejército y las instalaciones militares de referencia con que cuenta la comunidad.

Otro tema que preocupa es el del empeoramiento y pérdida de servicios de transporte. El presidente Azcón, ha criticado el impacto negativo de la mala gestión del Ministerio de Transportes en Aragón. RENFE ha retirado el AVE de bajo coste de la línea Madrid-Zaragoza-Barcelona, y además, la subida de las tasas de AENA ha provocado un recorte de las rutas de Ryanair desde Zaragoza.

Azcón deja claro que esas decisiones del Gobierno de España van en dirección opuesta al trabajo del ejecutivo autonómico. “Tenemos que hacer esfuerzos desde la comunidad para atraer compañías y aerolíneas, y sin embargo, lo que hace el Gobierno de España es crearnos un problema”, ha dicho al respecto.