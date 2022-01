Jiménez Schuchmacher: "La ciencia no está bien organizada"

La aparición del coronavirus hace dos años y sus primeras consecuencias suscitaron un lamento generalizado por no haber dado a la Ciencia un papel suficientemente relevante, escuchando más a los científicos y dotándola de más y mejores recursos. Dos años después, la idea se mantiene, pero los hechos no demuestran que la situación sea muy distinta a la de hace dos años para los investigadores.

Uno de los científicos aragoneses más destacados de los últimos años, el doctor Alberto J. Schuchmacher, cuenta que sufren las consecuencias del bloqueo de los Presupuestos del Estado, porque mientras no se aprueben no se pueden lanzar convocatorias; o de la reforma laboral que obligará a hacer contratos más cortos. En general, cree que la ciencia no está bien organizada.

Jiménez Schuchmacher explica que no hay un calendario claro y empiezan a salir convocatorias de forma muy rápida, al calor de los fondos europeos, por lo que es muy complicado organizar los proyectos, aunque sí reconoce que es muy positivo que se pongan en marcha esos fondos. Algo positivo es que los fondos para investigación del covid, está dando buenos resultados porque muchos de hallazgos se pueden aplicar a otros campos de la salud, abriendo nuevas investigaciones para enfermedades que no tienen que ver con el covid.