Javier Segurana en la Cadena de Teruel

El mecánico de motos de Valderrobres, Javier Segurana, ha protagonizado la Cadena de Mas de Uno Teruel. Ha nominado a Marc Martí de CSA L'Argilaga.

Redacción

Teruel |

A propuesta de Sergio Puyo, el invitado de este miércoles de la Cadena de Mas de Uno Teruel ha sido Javier Segurana, de Valderrobres.

Aficionado al motor desde pequeño, decidió estudiar Mecánica y así convertir su pasión en su profesión. Tras trabajar en un taller mecánico decidió montar el suyo propio en 2015 Drum Motorcycles dedicado a la reparación pero también a la restauración y transformación de motos.

Su otra pasión es la música. Es batería en el grupo Poble Nostrum.

Ha nominado a Marc Martí de CSA L'Argilaba.

