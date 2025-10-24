Investigados por un delito contra la flora y la fauna en La Sotonera

La Patrulla de Protección de la Naturaleza (PACPRONA) de la Comandancia de la Guardia Civil de Huesca, procedió a la investigación de dos personas, como supuestas autoras de un delito contra la flora y la fauna ocurrido en el término municipal de La Sotonera.

El pasado 18 de octubre, el PACPRONA de la Guardia Civil de Huesca, mientras realizaba servicio propio de la especialidad en el término municipal de La Sotonera, en un campo de cultivo de girasoles, observó la presencia de dos personas que se encontraban colocando artes prohibidas, siendo dos redes de unos 10 m. de largo y 2 m. de alto, sujetas con cañas, con la intención de capturar aves para su posterior venta.

Tras la identificación de los supuestos autores, los agentes inspeccionaron la zona, encontrando una tercera red ya colocada, en la que había atrapados seis fringílidos, siendo cuatro pardillos y dos jilgueros, procediendo seguidamente a su liberación al medio natural, al no presentar ningún tipo de lesión. Asimismo, comprobaron que en el interior del vehículo con el que se habían desplazado los supuestos autores, había varias cañas utilizadas para colocar las redes y una jaula para guardar los pájaros atrapados.

Finalmente, la patrulla investigó a los dos posibles autores por un delito contra la flora y la fauna, siendo un varón de 24 años y una mujer de 22 años, vecinos de la localidad de Huesca. El PACPRONA de la Guardia Civil de Huesca, instruyó las correspondientes diligencias que fueron entregadas en el Juzgado de Instrucción de Guardia de los de Huesca, debiendo los investigados presentarse a la Autoridad Judicial cuando lo estime conveniente.