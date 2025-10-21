Obras

Las instalaciones de bonÀrea están operativas al 25% de su capacidad

El macro complejo logístico de bonÀrea en Épila ya está operativo al 25% de su capacidad total. En estos momentos están trabajando 200 personas y la inversión asciende a 223 millones de euros.

Onda Cero Aragón

Zaragoza |

Interior del macro complejo de bonÀrea en la localidad de Épila
Interior del macro complejo de bonÀrea en la localidad de Épila | Onda Cero

Desde este complejo abastecen a 130 tiendas de bonÀrea en Aragón, Navarra, La Rioja, Madrid, Castilla La Mancha y Comunidad Valenciana, con previsión de ampliar progresivamente. En cuanto a las fechas, se espera que esté a pleno funcionamiento en 2030 con 4.000 trabajadores y más de 400 millones invertidos.

A finales de este año continuará la expansión del centro de Épila con la construcción de la planta de pienso para mascotas, que producirá 160 toneladas al día cuando esté lista en 2028. Este centro también permitirá la expansión a otros territorios con la garantía de un alimento de proximidad.

En 2026 se incorporarán nuevas líneas y procesos en la planta de frutos secos y se comenzará con el envasado de leche en la zona de lácteos, unos 10 millones de litros anuales. También se habilitará una cafetería abierta al público y se instalaran nuevos puntos de recarga ultrarrápida en la gasolinera.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer