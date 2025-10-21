Las instalaciones de bonÀrea están operativas al 25% de su capacidad

Desde este complejo abastecen a 130 tiendas de bonÀrea en Aragón, Navarra, La Rioja, Madrid, Castilla La Mancha y Comunidad Valenciana, con previsión de ampliar progresivamente. En cuanto a las fechas, se espera que esté a pleno funcionamiento en 2030 con 4.000 trabajadores y más de 400 millones invertidos.

A finales de este año continuará la expansión del centro de Épila con la construcción de la planta de pienso para mascotas, que producirá 160 toneladas al día cuando esté lista en 2028. Este centro también permitirá la expansión a otros territorios con la garantía de un alimento de proximidad.

En 2026 se incorporarán nuevas líneas y procesos en la planta de frutos secos y se comenzará con el envasado de leche en la zona de lácteos, unos 10 millones de litros anuales. También se habilitará una cafetería abierta al público y se instalaran nuevos puntos de recarga ultrarrápida en la gasolinera.