Inicio de curso para más de 26.500 niños en el Alto Aragón

Más de 26.000 estudiantes, 7.600 de ellos en la capital oscense, han regresado a las aulas en un curso con muchos proyectos en marcha del departamento de Educación para cubrir todas las necesidades del alumnado, tal y como señalaba la directora provincial de educación Mónica Martínez. Martínez ha inaugurado el nuevo curso escolar 2025-2026 en el Colegio de Chimillas, que forma parte del CRA Montearagón. En este centro se van a acometer obras de ampliación por valor de más de 600.000 euros, que les va a permitir disponer de tres aulas de Primaria, una aula de Infantil, una aula para desdobles, más espacio en el comedor y aseos nuevos, además de renovar la cubierta del edificio.

Martínez también ha destacado inversiones en otros centros como Pedro J. Rubio y Alcoraz, o el colegio de Ontiñena. Así como el casi medio centenar de intervenciones en colegios rurales que se han realizado o están a punto de culminar gracias al convenio con la Diputación Provincial de Huesca. Respecto al transporte escolar, la directora provincial puesto en valor el esfuerzo que han hecho desde el servicio provincial y las empresas para que el servicio funcione con normalidad. “Eran 36 rutas y las hemos solucionado. Serán 5.049 3niños transportados en 268 rutas, con 7 alumnos que faltan de asignar, a cuyas familias se les ha asignado una ayuda individual hasta que esté reubicados”, ha señalado.

Respecto al profesorado, Mónica Martínez ha detallado que en la provincia hay un centenar de vacantes sin cubrir, sobre todo en plazas vinculadas con materias como Matemáticas o Lengua y otras más específicas. Para solucionarlo, han lanzado una serie de propuestas al Ministerio de Educación, que todavía no les ha contestado.