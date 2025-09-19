Un informe exime de responsabilidad al Ayuntamiento de Teruel

La aseguradora del Ayuntamiento de Teruel exime al consistorio de responsabilidad en el derrumbe de la calle San Francisco ocurrido hace dos años. Según el informe emitido por la compañía Mapfre, las lluvias de mayo y junio de 2023 y la baja resistencia del hormigón en la estructura del inmueble fueron las causantes del siniestro.

Falta por conocer las conclusiones de los análisis realizados por el consorcio de aseguradoras y Aguas de Valencia en el solar del derrumbe, aunque para los afectados este primer balance es muy significativo.

El portavoz de la comunidad de propietarios del edificio siniestrado, Javier Carbó, considera que el estudio refleja problemas en la gestión de las aguas, que es de competencia municipal.