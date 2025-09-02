EDUCACIÓN

Indignación en la concertada por el ninguneo de las Cortes de Aragón

La Federación Cristiana de Asociaciones de Padres de Alumnos de Aragón ha hecho público su malestar con los grupos parlamentarios por no haberles tenido en cuenta a la Comisión Especial de Educación sobre el uso de dispositivos electrónicos en la escuela pública y lamentan la falta de diálogo por parte del Departamento de Educación antes de plantear medidas.

José Antonio Alaya

Zaragoza |

El presidente de FECAPA Aragón, Miguel Angel Sarralde, no entra en valoraciones políticas. Simplemente, lamenta que la representación de más de 30.000 familias aragonesas pertenecientes a la escuela concertada no hayan sido incluidas en la comisión especial creada para abordar el uso de pantallas en las aulas.

Sarralde ha recordado que más de cuarenta AMPAS pertenecientes a esta federación vienen desarrollando desde hace varios cursos proyectos digitales que "han requerido el apoyo, formación e implicación de las familias y por tanto proyectos sobre los que hemos podido incluir muchas y constructivas aportaciones".

Según el responsable de esta organización, la labor de familias, docentes y equipos directivos ha permitido corregir aquellos aspectos que podían considerarse más negativos al tiempo que han reforzado las medidas para fomentar las ventajas de estos proyectos digitales.

