Indignación por el asesinato machista en Zaragoza: "Nos están matando sin consecuencias"

El asesinato de Eugenia esta mañana en su domicilio de la calle Privilegio de la Unión no ha tardado en suscitar todo tipo de mensajes de condena, aunque la presidenta de la asociación de mujeres sobrevivientes Somos Más, Natalia Morlas, ha sido particularmente vehemente: "en eso nos quedamos siempre, en la condena; pero hace falta que Zaragoza se acoja a Viogén, que tengamos una comisaría UFAM (Unidades de Atención a la Familia y Mujer) 24-7-365 que no tenemos o que se amplíe el número de efectivos para poder atender a mujeres víctimas de violencia".

Morlas ha lamentado que no se les esté dando voz como única asociación de víctimas de maltrato que hay en Zaragoza: "esto es lo que pasa cuando a quien se da voz es a asociaciones que no tienen nada que ver con las violencias machistas, que no saben de qué va ni están compuestas de víctimas que sabemos lo que vivimos, pero que son las que después se llevan las subvenciones y están en primera fila en los actos".

La presidenta de Somos Más ha cargado contra políticos y jueces: "con vuestros guardaespaldas vivís de maravilla, pero nosotras tenemos que salir a la calle con una hoja de papel que se supone que se basa en la buena fe de un agresor para que no nos maltrate ni nos mate"; y ha calificado de vergonzosas las penas que se imponen a los maltratadores: "Nos están matando sin consecuencias y no ponéis medios, sólo os preocupáis de revincular al maltratador con las criaturas", ha afirmado refiriéndose a la falta de sentencias ejemplares para los maltratadores.