Incertidumbre entre los vecinos sobre cuándo podrán regresar a sus casas

Los doscientos afectados por el desalojo de cuatro bloques en la plaza Santa Clara han pasado la primera noche fuera de sus hogares. Esta mañana muchos han acudido para empezar a recoger sus enseres.

Agradecen la atención prestada por el Ayuntamiento de Huesca, Bomberos, Policía Local y Servicios sociales pero les preocupa principalmente, la incertidumbre, la falta de información y que no se pueda concretar todavía cuándo van a poder regresar a su casa.

Entre los afectados, hay personas mayores que llevan toda la vida residiendo allí, pero también jóvenes en alquiler, que han comprado hace poco la vivienda o familias que acaban de acometer una reforma.

De los doscientos afectados, 97 personas han pasado la noche en hoteles y hostales de la ciudad. Entre ellas hay 20 menores. El resto han podido alojarse en casas de familiares y amigos. Pero reconocen que esta primera noche les ha costado conciliar el sueño pensando en cuándo podrán volver a su casas.