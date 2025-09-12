Inauguración de la nueva temporada en Onda Cero Aragón

LEER MÁS Brindis por la nueva temporada de Onda Cero Aragón

Es una tradición dar por inaugurada la temporada de Onda Cero Aragón con un evento en el que no faltan colaboradores, amigos, representantes de la vida política, social y económica de Zaragoza. Sin olvidar a todos los patrocinadores que quisieron estar presentes en el comienzo de la temporada 2025-2026.

La directora de Atresmedia Radio en Aragón, Carmen Nadal, dirigió unas palabras a los asistentes agradeciendo su presencia en el evento y durante toda la temporada. Por su parte, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, hizo hincapié en la importancia que los medios de comunicación en general y Onda Cero Aragón en particular, tienen en estos momentos.

La noche estuvo animada por la música en directo a cargo del grupo The Cucumbers y terminó con un brindis por todo lo que traerá la nueva temporada.