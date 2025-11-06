Se inaugura en Zaragoza el Proyecto Huella para la prevención del suicidio

"Se suicidan porque les abruma sufrir, tener un sufrimiento tan intenso que les parece que nunca se va a pasar", explica Eugenia González, psiquiatra colaboradora de MovEnRed sobre las motivaciones del suicida. Para prevenirlo, se ha inaugurado el Proyecto Huella, una instalación en forma de cubo transparente que contiene los zapatos que representan a las 38 mujeres y 82 hombres que se quitaron la vida en 2024.

El acto de inauguración ha contado con supervivientes de suicidio, personas que tuvieron la suerte de fracasar en el intento de acabar con su vida. Estos supervivientes suponen un testimonio muy valioso, según la psiquiatra: "nos dicen que el sufrimiento era atroz, y ahora se han dado cuenta de que ese sufrimiento era pasajero y se puede acabar pasando, pero hay que pedir ayuda"

La doctora González ha querido hacer hincapié en la importancia de no simplificar las causas del suicidio: "es un fenómeno muy complejo y siempre intervienen varios factores, aunque siempre hay un detonante". Este problema de salud mental afecta a cualquier persona, sea cual sea la edad. El más joven de quienes se suicidaron el año pasado tenía sólo 15 años: "estamos en una sociedad muy de la inmediatez en la que la que la tolerancia a la frustración es baja y en según qué épocas tienen una exigencia muy alta, pero hay muchos más factores que convierten al suicidio en la primera causa de muerte entre jóvenes de 15 y 20 años", concluye Eugenia González.