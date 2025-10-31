Huesca viaja este fin de semana al Renacimiento con animación para todos los públicos

LEER MÁS Un mercado renacentista y la "insaculación" de Huesca en el puente de Todos los Santos

Este viernes comienza en Huesca una nueva edición del Mercado Renacentista, que se celebrará en la ciudad hasta el domingo 2 de noviembre. Tres jornadas en las que el centro histórico recreará la vida y la atmósfera del Renacimiento con un completo programa de actividades, artesanía, animación y espectáculos para todos los públicos.

En la plaza Luis López Allué, la calle Moya y la plaza de San Pedro se instalarán gran parte de los puestos de artesanía y alimentación. Otros espacios como los Cosos Alto y Bajo, la calle Duquesa Villahermosa, Cuatro Reyes, la plaza de la Catedral, la calle Las Cortes y la calle Goya acogerán decoración y espectáculos itinerantes, animación y actividades durante todo el fin de semana, creando un auténtico escenario renacentista en pleno casco histórico.

Bufones, nobles venecianos, pastores con rebaños, personajes mitológicos, tragafuegos, gigantes, trolls, elfos o demonios llenarán las calles de color y fantasía de la mano de compañías especializadas en teatro de calle, música y espectáculos itinerantes. Habrá también música en directo con el grupo Gálata, espectáculos de fuego, danza y teatro de títeres con historias originales pensadas para el público infantil.

El mercado incluirá espacios especialmente dedicados a los más pequeños, con juegos de mesa, tiro con arco, atracciones ecológicas, cuentacuentos, pintacaras y se desarrollarán, además, talleres de oficios tradicionales como vidrio o cantería.

Visitas turísticas

Durante todo el fin de semana, a las 11 horas, se realizarán las habituales visitas guiadas al casco antiguo, un recorrido por los principales monumentos y espacios emblemáticos del centro histórico. Además, tanto el sábado como el domingo a las 12 horas, se ofrecerán visitas al cementerio municipal, una propuesta gratuita que permitirá conocer el valor patrimonial y artístico del camposanto oscense. Para participar es necesario reservar plaza en la oficina de turismo y el punto de encuentro será en la puerta principal de cementerio.

A todo lo dicho cabe añadir para este viernes y el sábado, las sesiones de 19'30 y 21 horas, en las que el escritor y guionista Óscar Sipán, acompañado por el violín de Daniela Nikolova, guiará al público por un viaje inquietante a través de crímenes reales ocurridos en Huesca desde mediados del siglo XIX.