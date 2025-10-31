Mercado Renacentista

Huesca viaja este fin de semana al Renacimiento con animación para todos los públicos

Durante tres jornadas el entorno de la plaza Luis López Allué se llenará de puestos de artesanía y alimentación ambientados con música, danza, teatro o espectáculos de fuego.

Redacción

Huesca |

Este viernes comienza en Huesca una nueva edición del Mercado Renacentista, que se celebrará en la ciudad hasta el domingo 2 de noviembre. Tres jornadas en las que el centro histórico recreará la vida y la atmósfera del Renacimiento con un completo programa de actividades, artesanía, animación y espectáculos para todos los públicos.

En la plaza Luis López Allué, la calle Moya y la plaza de San Pedro se instalarán gran parte de los puestos de artesanía y alimentación. Otros espacios como los Cosos Alto y Bajo, la calle Duquesa Villahermosa, Cuatro Reyes, la plaza de la Catedral, la calle Las Cortes y la calle Goya acogerán decoración y espectáculos itinerantes, animación y actividades durante todo el fin de semana, creando un auténtico escenario renacentista en pleno casco histórico.

Bufones, nobles venecianos, pastores con rebaños, personajes mitológicos, tragafuegos, gigantes, trolls, elfos o demonios llenarán las calles de color y fantasía de la mano de compañías especializadas en teatro de calle, música y espectáculos itinerantes. Habrá también música en directo con el grupo Gálata, espectáculos de fuego, danza y teatro de títeres con historias originales pensadas para el público infantil.

El mercado incluirá espacios especialmente dedicados a los más pequeños, con juegos de mesa, tiro con arco, atracciones ecológicas, cuentacuentos, pintacaras y se desarrollarán, además, talleres de oficios tradicionales como vidrio o cantería.

Visitas turísticas

Durante todo el fin de semana, a las 11 horas, se realizarán las habituales visitas guiadas al casco antiguo, un recorrido por los principales monumentos y espacios emblemáticos del centro histórico. Además, tanto el sábado como el domingo a las 12 horas, se ofrecerán visitas al cementerio municipal, una propuesta gratuita que permitirá conocer el valor patrimonial y artístico del camposanto oscense. Para participar es necesario reservar plaza en la oficina de turismo y el punto de encuentro será en la puerta principal de cementerio.

A todo lo dicho cabe añadir para este viernes y el sábado, las sesiones de 19'30 y 21 horas, en las que el escritor y guionista Óscar Sipán, acompañado por el violín de Daniela Nikolova, guiará al público por un viaje inquietante a través de crímenes reales ocurridos en Huesca desde mediados del siglo XIX.

