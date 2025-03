Huesca se suma a #TanComoTú, una campaña que desafía estereotipos

LEER MÁS Un tributo a Héroes del Silencio centra la nueva edición del Cosmos Festival

Hoy, 21 de marzo, se celebra el Día Mundial del Síndrome de Down, una fecha designada por Naciones Unidas para sensibilizar a la sociedad sobre los derechos y las desigualdades que afectan a las personas con síndrome de Down. Una jornada que la Asociación Down Huesca ha aprovechado para dar a conocer #TanComoTú, su nueva campaña nacional con la que busca dar visibilidad a la vida real de las personas con síndrome de Down y mostrar que sienten, piensan y actúan "tan como tú".

Una campaña, con un mensaje directo y en torno de humor, que desafía los estereotipos sobre la discapacidad y que busca reflexionar sobre la necesidad de construir una comunidad en la que las personas con síndrome de Down se sientan incluidas en todos los ámbitos y etapas de sus vidas.

La campaña consta de varios spots publicitarios en los que protagonistas como Martín, Ramón, Lucía, Emilia y Eva, quienes a través de escenas de la vida cotidiana nos muestran grandes temas como el empleo, el envejecimiento, el derecho a una vida independiente y autónoma y el derecho a tomar sus propias decisiones. El objetivo es visibilizar y normalizar el día a día de estas personas. Tal y como ha explicado la presidenta de Down Huesca, Nieves Doz, "la sociedad es cada vez más inclusiva aunque todavía queda trabajo".

En el acto de presentación de la campaña que se ha celebrado este mediodía en el salón azul de Círculo oscense, la Asociación Down Huesca ha entregado su distinción anual al vicerrectorado del campus de Huesca, con quien la asociación mantiene una estrecha colaboración desde hace décadas y que se ha plasmado en numerosos proyectos a favor de la inclusión educativa.