Huesca recibe el Puente de la Constitución con todas las estaciones abiertas

La provincia de Huesca estrenará el Puente de la Constitución con todas sus estaciones de esquí abiertas y casi 100 kilómetros esquiables, gracias a las bajas temperaturas, que han permitido producir nieve, y al intenso trabajo de los equipos.

En el Valle de Tena, a la sección de Formigal se unirá también Panticosa este viernes día 5; entre ambas sumarán 77 kilómetros esquiables y varios remontes en funcionamiento, con nieve polvo en buena parte del dominio. En el Valle de Benasque, la estación de Cerler abrirá el sábado 6 de diciembre, con 6 kilómetros esquiables en el sector Ampriu. La puesta en marcha incluirá el remonte de Batisielles, que dará acceso a tres pistas, además de la zona de debutantes, para que todos puedan disfrutar de una jornada de esquí. Las bajas temperaturas previstas y la posibilidad de alguna nevada permiten afrontar el puente con buenas perspectivas, y los sistemas de producción de nieve seguirán activos para ampliar la superficie esquiable en cuanto las condiciones lo permitan.

Por su parte, también el dominio 100k abrirá con normalidad al estrenar la temporada este viernes Candanchú. Junto a Astún, que ya recibió a los primeros esquiadores el pasado fin de semana, ofrecerán 138 km esquiables de nieve polvo con espesores que van de los 40 a los 80 centímetros.

Après-ski en Marchica

Aprovechando el Puente de la Constitución, Marchica Experience presenta una programación especial que incluirá el viernes 5 a Rai que abrirá con una sesión vibrante marcada por ritmos electrónicos. El sábado, en Cabaña de Izas estará DJ Mawey, en Marchica, Pure Marchica, el concepto más icónico de Formigal, que ofrecerá su espectáculo 15 aniversario; y por la noche, en el restaurante M the Club, se podrá disfrutar de la mejor gastronomía acompañada del nuevo show de Piano Bar. Ya el domingo, tendrá lugar una sesión envolvente con Sweet Pyrenne en Marchica.