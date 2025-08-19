Huesca modernizará su señalización turística

LEER MÁS Primer encuentro en Huesca para impulsar la estrategia de turismo

El Ayuntamiento de Huesca ha aprobado la contratación del suministro e instalación de señales direccionales informativas para vehículos, así como la digitalización de la señalización peatonal, tanto nueva como existente. Esta actuación, enmarcada en el Programa de Planes de Sostenibilidad Turística en Destino "Huesca Puerta del Pirineo", cuenta con una inversión estimada de 79.000 euros, financiados por los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea (NextGenerationEU).

El proyecto persigue modernizar y mejorar la señalización turística de la ciudad, adaptándola a las necesidades actuales de visitantes y residentes. Entre los objetivos, destacan el conseguir el máximo ahorro económico en el precio del suministro de los materiales con una tarifa fija de precios, unido a un correcto servicio, en calidad, tiempo y forma, con un compromiso de disponibilidad y entrega; por otra parte, se busca actualizar y mejorar la señalización turística, tanto la señalización direccional informativa urbana como la señalización peatonal; adecuar la señalización direccional informativa urbana a las direcciones actualizadas de las calles de la ciudad; dotar de un sistema de digitalización a la señalización peatonal turística y proporcionar una experiencia diferente al turista mediante la digitalización turística; por último, recabar información acerca de los flujos de turistas por diferentes puntos de la ciudad mediante el sistema de captación de datos.

Las nuevas señales direccionales para vehículos estarán fabricadas en aluminio anodizado, con medidas estándar y soportes resistentes a condiciones climáticas adversas. Por su parte, la señalización peatonal incorporará dispositivos inteligentes que permitirán la interacción con los turistas mediante aplicaciones móviles, ofreciendo una navegación intuitiva, contenido multimedia y una interacción participativa y personalizada según su ubicación e idioma.

El contrato se tramitará mediante un procedimiento abierto simplificado, en línea con la Ley de Contratos del Sector Público. Las empresas licitadoras deberán presentar documentación técnica detallada, muestras de los materiales y certificados de calidad, garantizando el cumplimiento de las normativas europeas y locales. Esta iniciativa refuerza el compromiso del Ayuntamiento de Huesca con la innovación y la mejora de la experiencia turística, posicionando la ciudad como un destino moderno y accesible. La digitalización de la señalización no solo facilitará la navegación, sino que también permitirá recopilar datos sobre los flujos turísticos, optimizando futuras estrategias de promoción.