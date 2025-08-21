Huesca ha incorporado 491 árboles nuevos durante 2025

LEER MÁS Medio Ambiente va a plantar 135 nuevos árboles en la capital oscense

Un grupo de vecinos del entorno de las calles fuente del Ibón y avenidas Juan XXIII y Martínez de Velasco han recogido más de 500 firmas en Change.org para detener la desaparición varios árboles debido a la construcción de la gran rotonda del Polígono Harineras.

Desde el área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Huesca, recuerdan que se ha reforzado de manera significativa el patrimonio verde de la ciudad con la plantación de 628 nuevos árboles durante 2024 y 2025. Unas actuaciones que forman parte de la estrategia municipal para avanzar hacia un bosque urbano más diverso y sostenible. En 2024 se plantaron 137 ejemplares de 21 especies diferentes, centrados en la reposición de marras de arbolado viario y en la sustitución de arbolado que había agotado su vida útil. Destacaron, además, las plantaciones en la calle Calatayud, el Parque San Martín, la calle Mateo Estaún Llanas, el paseo Ramón y Cajal o la calle Obispo Javier Osés.

La campaña de 2025 ha supuesto un salto cualitativo y cuantitativo con la incorporación de 491 nuevos ejemplares en distintos puntos de la ciudad, entre los que destacan el Parque de Los Olivos, el Parque Miguel Servet, las 40 unidades de Ciruelo Rojo en plaza Europa o las 90 en el entorno del Parque Universidad. Además, gracias al desarrollo urbanístico, las plantaciones han alcanzado zonas como el nuevo tramo peatonal del Coso Alto, con 15 nuevos ejemplares, 58 en la urbanización de Las Miguelas, 23 en el entorno del edificio de Vitalia, 19 en la calle San Jorge, dos en el Parque San Martín o 52 en el aparcamiento disuasorio de Pilar Lorengar. Para la campaña del próximo año, se prevé plantar unas 200 nuevas unidades, más las que se deriven de las obras, como el aparcamiento de Ramón y Cajal, que contempla 12 árboles, o el de calle Zaragoza, con 100.

Una de las calles donde se han plantado árboles recientemente. | Ayuntamiento Huesca

Por otro lado, Huesca se consolida como una ciudad verde, en la que los espacios ajardinados y naturales forman parte esencial del paisaje urbano y de la vida cotidiana. Alcanza ya las 150 hectáreas de zonas verdes y naturales distribuidas por todos los barrios y más de 180 espacios inventariados. La infraestructura verde de Huesca está en constante evolución para responder a los retos del cambio climático, la biodiversidad urbana y el bienestar de la ciudadanía. La ciudad cuenta con más de 19.000 árboles de más de 200 especies diferentes, de los cuales 6.000 se encuentran en alineaciones en calles. Nuestro bosque urbano contribuye a una mejora significativa de la calidad del aire, la reducción de la isla de calor y la conectividad ecológica. Estos datos se traducen en 26,78 m² de zona verde por habitante, cifra que sitúa a Huesca entre las cabezas de lista de las ciudades españolas.