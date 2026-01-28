Huesca estrena un sistema de estacionamiento inteligente para personas con movilidad reducida

LEER MÁS El Peñas y Cadis se unen a la División Castillejos en su XXXIV aniversario

Huesca estrena un sistema de “smart parking” para que las personas con movilidad reducida o discapacidad pueda conocer en tiempo real qué plazas están utilizadas o no. El proyecto ha sido desarrollado por el área de informática y tecnología del Ayuntamiento de Huesca en colaboración con Cadis y esta primera fase ha contado con un presupuesto cercano a los 18.000 euros, financiados con fondos europeos destinados a las Zonas de Bajas Emisiones. Los usuarios solo tendrán que descargarse una aplicación y allí podrán ver la información en tiempo real.

De las 190 plazas con las que cuenta la ciudad, se han sensorizado 45. Llevan en marcha desde el pasado mes de diciembre y en este tiempo, ya se ha podido comprobar, por ejemplo, cómo las cercanas al hospital San Jorge se encuentran saturadas en algunos momentos, también se utiliza prácticamente todo el día una ubicada en la plaza de La Moneda sin embargo apenas se da uso a las habilitadas en la plaza Inmaculada. Así, este proyecto, además de ofrecer la información en tiempo real, aportará datos interesantes de cara a decidir dónde se instalan más plazas reservadas o no.

Desde Cadis, su gerente Marta Peña ha valorado la utilidad de estas plazas sensorizadas que ya contemplaron dentro del proyecto Huesca Más Inclusiva. Además, ha reconocido el efecto disuasorio que producen de cara a evitar que otros conductores utilicen esas plazas sin el correspondiente permiso.

Según ha señalado el concejal de urbanismo, este sistema “Smart Parkin” es una de las patas del proyecto “Smart City” que se está empezando a configurar en Huesca, orientado a mejorar el uso del espacio público, optimizar los recursos municipales y avanzar hacia una ciudad más accesible y sostenible.