Huesca celebrará el desfile de Carnaval el viernes 27 de febrero

El desfile de Carnaval en la capital oscense se celebrará finalmente el viernes 27 de febrero, a las 18 horas. Así lo ha dado a conocer el Ayuntamiento de Huesca tras reunirse con las AMYPAS y el resto de entidades y asociaciones participantes, cuya opinión y disponibilidad, señalan, se han tenido muy en cuenta a la hora de fijar la nueva fecha, en coordinación también con los sectores implicados. Cabe recordar que la cabalgata y otros actos previstos quedaron aplazados por el aviso naranja por fuertes rachas de viento.

El día 27, el desfile mantendrá el recorrido inicialmente previsto, con salida desde plaza Santo Domingo, continuando por Coso Bajo, Porches de Galicia y finalizando en plaza de Navarra, garantizando así el desarrollo habitual de la cabalgata y la participación de todos los colectivos implicados. En cuanto a la programación juvenil, de 20 a 24 horas, se mantiene la partida de CLUEDO en vivo, seguida de cena de bocadillo y sesión de DJ en el Espacio Z51. Por su parte, el concierto de Narel Music se reprogramará en otra fecha más adelante.

El Ayuntamiento agradece la colaboración y comprensión de las entidades participantes y reitera su compromiso para que el Carnaval vuelva a llenar las calles de Huesca de ambiente festivo con todas las garantías de seguridad y organización.