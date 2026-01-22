Huesca celebra San Vicente con un programa reducido debido al luto oficial

LEER MÁS Aplazada en Huesca la hoguera de San Vicente para respetar el luto oficial

Huesca conmemora hoy la festividad de San Vicente copatrón de la ciudad con un programa reducido debido a los tres días de luto declarados tras el accidente ferroviario de Adamuz.

Cientos de oscenses han participado esta mañana en la celebración religiosa, uno de los pocos actos que se han mantenido con el tradicional reparto de naranjas. En cambio no se ha realizado la procesión y se han aplazado las jotas de ronda y el reparto de coronas de San Vicente y quemadillo para el sábado, al igual que la hoguera y reparto de patatas y longaniza de ayer que se han trasladado a la tarde de mañana. Si el tiempo lo permite será a las 19 horas en la plaza Monsén Demetrio Segura. A pesar de la agenda reducida, la concejala Nuria Mur, animaba a los oscenses a disfrutar de la festividad del copatrón.

Para esta tarde se mantienen actos deportivos y culturales como el Torneo de Badminton en el Centro Badminton Huesca de 16,30 a 20,30, a las 18 horas en el entorno del Seminario la actividad “Relatos de crímenes reales ocurridos en Huesca”, guiada por el escritor Oscar Sipán, acompañado de la violinista Daniela Nikolova, la XXXII Muestra de Danza Ciudad de Huesca a las 18,30 horas en el Palacio de Congresos y el espectáculo “Sin cortarme un pelo” del cómico Juanko Malavirgen a las 19 horas en Bendita Ruina.