Huesca abrirá la antigua vivienda del gobernador civil para recordar la historia de la provincia

Huesca también se suma al programa “50 años de España en libertad” que lanza el gobierno central y, a través de la Subdelegación del Gobierno, ha organizado actividades culturales, educativas y participativas con las que conmemorar el inicio de la Transición española, que marcó el fin de la dictadura. La propuesta contempla visitas gratuitas, que tendrán lugar del 20 de noviembre al 20 de diciembre, en las que se recorrerá la Subdelegación, incluyendo la antigua vivienda del Gobernador Civil, un espacio singular que se ha preservado sin apenas reformas desde los años 50.

Las visitas estarán guiadas por el escritor Óscar Sipán y buscarán divulgar los avances democráticos en España a través de relatos históricos vinculados al territorio y a las luchas sociales. Entre los episodios están las movilizaciones frente a la central nuclear proyectada en Chalamera (1975), la respuesta ante desastres naturales como el de Biescas (1996) o la lucha contra el terrorismo de ETA (atentado en Sallent de Gállego, 2000). Para asistir a las visitas es necesario reservar a través del correo electrónico visitas_subdelegacion.huesca@correo.gob.es o del teléfono 974769230, indicando nombre y NIF.

Actvidades por la provincia

El programa “50 años de España en libertad” llegará también a otros puntos de la provincia de la mano de las historiadoras Sescún Marías e Irene Abad, profesoras de la Universidad de Zaragoza, a través del taller teatralizado “Mi querida España. Una clase de historia en femenino” con el que buscan una reflexión colectiva sobre las mujeres como protagonistas indispensables de nuestra historia democrática.

Los talleres, abiertos y gratuitos, llegarán a varias localidades, en colaboración con sus ayuntamientos. En estos momentos están confirmados en Seira (22 noviembre), Sabiñánigo (23 de noviembre), Torres de Barbués (27 de noviembre), Esplús (28 de noviembre), Alcalá de Gurrea (29 de noviembre), San Lorenzo de Flumen (30 de noviembre), Ayerbe (5 de diciembre), Las Cellas-Ponzano (6 de diciembre) y Boltaña (7 de diciembre).

De vuelta a la capital oscense, el miércoles 26 de noviembre, con entrada libre hasta completar aforo, el Palacio de Villahermosa de la Fundación Ibercaja será escenario del foro “50 años de cultura popular en libertad”, que reunirá a los gestores culturales Luis Lles y Lucía Camón, al escritor Víctor Juan y a la actriz María José Moreno, moderados por el periodista Santiago Paniagua.

La Subdelegación también recordará el papel que desempeñó la Comunidad Autónoma en la aprobación de la Constitución con la grabación en su salón de actos de un episodio del programa Historia en Aragón.