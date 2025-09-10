El Hub aragonés de Defensa contará con más de un centenar de socios

El Hub de la Defensa de Aragón ha echado hoy a andar con su presentación oficial. Zaragoza será el epicentro de este proyecto estratégico, que contará con más de 100 asociados. El objetivo es impulsar un ecosistema del sector en la comunidad, contando con la colaboración público-privada y aprovechando un momento de inestabilidad geopolítica para reforzar la seguridad de España y Europa. Cuenta con el apoyo del Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Zaragoza y el Ministerio de Defensa y varios clústeres aragoneses.

El Hub busca atraer nuevas empresas que se instalen en nuestro territorio para reforzar el amplio tejido ya existente, capitaneado por compañías como Instalaza. También para que las empresas locales puedan transformarse e innovar en un sector lleno de oportunidades. Para el presidente aragonés, Jorge Azcón, este proyecto llega en un momento histórico para Aragón y reitera que tendrá un impacto muy positivo.

Por su parte, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha destacado que el Hub de Defensa defiende la paz, una sociedad libre y la capacidad de las empresas militares. Además, destaca la capacidad y prestigio de Aragón en este sector estratégico.

Críticas al hub

Coincidiendo con esta presentación del Hub de la Defensa, la Plataforma “Aragón por la paz: ni industria ni objetivo militar” ha convocado una concentración frente a la sede del Gobierno aragonés para rechazar este proyecto. Su portavoz, Margarita Deyá, ha reivindicado la importancia de conocer las consecuencias de las inversiones en armas.