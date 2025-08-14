San Lorenzo

Homenaje a medio centenar de oscenses en la diáspora

Un acto que ha reunido en el Ayuntamiento a oscenses que regresan estos días para las fiestas de San Lorenzo llegados desde toda España y también de otros lugares del mundo como Japón, Praga o Múnich.

Redacción

Huesca |

El Ayuntamiento de Huesca ha celebrado este jueves en el Colegio de Santiago de la Casa Consistorial, la tradicional recepción a los oscenses que viven lejos de la ciudad, un emotivo acto institucional enmarcado en las fiestas de San Lorenzo.

Unas cincuenta personas llegadas desde lugares tan diversos como Gerona, Zaragoza, Cáceres, Tarragona, Barcelona, Madrid, Praga, Reino Unido, Países Bajos, Bélgica, Alemania, México, Polonia o Japón, se han dado cita para reencontrarse con sus raíces y compartir recuerdos de su tierra natal.

La alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, mostraba su agradecimiento a los oscenses en la diáspora por ser embajadores de la ciudad y llevar a Huesca en el corazón.

El acto ha contado con la actuación del grupo Estirpe de Aragonia, que ha puesto música y sentimiento a una jornada marcada por el orgullo de sentirse oscense.

