Hinaco prevé comercializar en marzo su bloque en Harineras

El polígono de las Harineras en Huesca va tomando forma. Avanzan los trabajos de urbanización de esta área que acogerá unos 1.300 pisos de aquí a diez años.

Ya se pueden apreciar las primeras aceras, plazas de aparcamiento y carriles bici de la urbanización, en el segundo cinturón de ronda que discurre paralelo a la calle Almudévar, y que unirá la Avenida Martínez de Velasco con Ronda Estación.

Actualmente hay en ejecución 260 viviendas en dos promociones, de Promovilla e Inmobiliaria Buil, a las que se sumarán otras 70 que construirá el Gobierno de Aragón en la parcela cedida por el Ayuntamiento.

Por otro lado, a principios de marzo está previsto empezar a comercializar el bloque de cincuenta viviendas de la constructora Hinaco. Javier Caudillo, gerente de Pirineos Casa, señalaba que la promoción se levantará en una parcela frente al Centro Cultural Manuel Benito Moliner y que se llamará Zenit Residencial. Según Caudillo, “será un edificio moderno con un diseño novedoso para el que ya hay muchos interesados”.