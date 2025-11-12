El hijo de Pablo Escobar en Zaragoza: "el crimen sólo conduce al cementerio o la cárcel"

Juan Pablo Escobar dedica su vida a animar a los jóvenes a alejarse de cualquier posibilidad de seguir los pasos de su padre, el narcotraficante colombiano Pablo Escobar, quien ordenó la muerte de miles de personas inocentes, como los 110 pasajeros del avión que hizo estallar en pleno vuelo sólo para acabar del político César Gaviria, quien ni siquiera llegó a coger ese vuelo 203 de Avianca.

En estos encuentros con los jóvenes, Escobar trata de "invitar a la no repetición de la historia de mi padre, cuya imagen está endulzada y glorificada por las plataformas de streaming y no tiene nada que ver con la realidad que vivimos y lo que pudimos aprender de aquella vida", explica.

El hijo del narco quiere evitar, con su testimonio, que los jóvenes vean en Pablo Escobar un caso de éxito a través de la criminalidad: "desde la televisión todo se ve muy fácil y tentador; estas plataformas no han hecho un buen uso de su responsabilidad". Sobre qué ha supuesto en su vida ser hijo de uno de los criminales más conocidos del mundo, destaca el gran nivel de prejuicio del que ha sido objeto bajo la idea del 'de tal palo tal astilla': "yo elegí un camino de bien, un camino de paz dando mi testimonio que conecta positivamente con la juventud e invitarlos a que elijan la educación y la perseverancia (...) y se olviden del camino de la criminalidad, que sólo conduce al cementerio o la cárcel.