Los higos, el producto estrella de Fraga en el Día del Turismo

La localidad oscense de Fraga quiere poner de manifiesto todos los productos gastronómicos que caracterizan los cultivos de la zona. Con el objetivo de unir estos productos con la cultura de la ciudad, surgieron las rutas “Sabores e historias” que se celebran el último fin de semana de cada mes. En esta ocasión, y coincidiendo con el Día Mundial del Turismo, la ruta “Fraga y sus cultivos” terminará con una cata de higos.

Merce Martínez, responsable de la Oficina de Turismo de Fraga, cuenta cómo en la ruta se explican los cultivos que marcan la historia y la identidad del municipio. Y se hace contando con los propios productores. En esta ocasión, centrados en un producto que está en campaña de recogida y tiene casi un siglo de historia, ya que se guardan registros de que los higos ya se cultivaban en 1928 y que se caracterizaban por su calidad y por ser melosos.

En otras de las rutas de “Sabores e historias” se pone de manifiesto otros productos como los melocotones, el pan, las granadas o el famoso Coc de Fraga.