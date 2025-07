No hay acuerdo contra la financiación singular de Cataluña en Aragón

No habrá acuerdo político en Aragón contra la financiación singular de Cataluña. El PP y el PSOE han escenificado sus diferencias respecto a este tema en el encuentro que han mantenido el presidente Azcón y la ministra Pilar Alegría. La también líder de los socialistas aragoneses dice que Azcón no tiene propuestas y que se limita a confrontar constantemente.

La ministra ha insistido en los mensajes de los últimos días. El acuerdo con Cataluña, que todavía se tiene que afinar, dice, es extrapolable a otros territorios. Alegría insiste en que el nuevo modelo permitirá que todas las comunidades reciban más recursos. En el caso de Aragón, integraría los criterios de despoblación y orografía, que encarecen la prestación de servicios.

"Si lo que él va a a tratar de conseguir es lo mismo que viene haciendo a lo largo de todo este tiempo, que es continuar con esa crítica constante, con esa confrontación constante y también, por qué no decirlo, esa falta absoluta de una propuesta seria por su parte, con el Partido Socialista ahí que no cuente. Para lo serio estará el Partido Socialista. El paripé se lo dejamos a él solo", ha criticado la ministra portavoz.

La decepción de Azcón

Decepción absoluta. Así ha calificado el presidente Jorge Azcón la reunión con Alegría, a la que acusa de mentir y de ocultar que le ha entregado un documento base para negociar la financiación de la Comunidad. En concreto, le ha entregado una PNL presentada por el PSOE cuando lo lideraba Javier Lambán, en el que rechazan un trato diferencial a Cataluña en materia de financiación.

Aunque Azcón dice que invitó a la reunión a la líder de los socialistas, pero quien ha acudido es una enviada de Pedro Sánchez. "Que ponga encima de la mesa los datos económicos de esa propuesta para saber en qué va a beneficiar a los aragoneses. No lo sabe. Le he preguntado cuál era el calendario con el que esperaba que se pudiera tramitar, que se pudiera acordar y que se pudiera hablar. Tampoco lo sabe. No sabe cuándo se va a convocar un consejo de política fiscal y financiera".