Hacer deporte: el propósito con el que los gimnasios hacen su agosto en enero

No es una leyenda urbana, sino una realidad que estos días ya se constata en los centros deportivos y gimnasios de la Ciudad. El comienzo del año incentiva el espíritu deportivo de quienes se están acercando a estas instalaciones para pedir información y empezar el año inscrito en un gimnasio, aunque la leyenda también dice que no serán muchos los que mantengan estas buenas intenciones durante mucho tiempo.

El responsable del gimnasio Iron Salfer, Oscar Garrido, explica que "no son tantos los desertores que tiran la toalla al poco tiempo; son muchos los que continúan". Sobre los nuevos usuarios, ha señalado que "este año hemos notado que la gente ha empezado a venir un poco antes". Otra época del año en la que se produce un importante incremento de usuarios es septiembre, aunque Garrido destaca que enero es el mejor mes del año para el sector.

Sobre lo que buscan los nuevos usuarios, Oscar Garrido recalca que cada vez se demandan más ejercicio de fuerza: "incluso personas mayores nos están diciendo que su médico les ha recomendado hacer más este tipo de ejercicios, o jóvenes que están viendo en redes sociales sus beneficios. Por eso, habría que priorizar dos o tres sesiones de fuerza y después meter algo de cardio, movilidad o estiramiento". Siguen teniendo mucho tirón las clases dirigidas: "Spinning y body pump son dos actividades que siguen funcionando muy bien, al igual que el boxeo, que cada vez es más demandado", explica el propietario de Iron Salfer.