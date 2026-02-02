Guara Somontano, primer Destino Turístico Inteligente en el medio rural

LEER MÁS La V ruta del Abadiado recorrerá el somontano de Loporzano

Guara Somontano se ha convertido en el primer destino rural en recibir la distinción de Destino Turístico Inteligente. Además, comparte privilegio con los único nueve destinos españoles que ya cuentan con este título: Barcelona, Bilbao, Benidorm, Donostia/San Sebastián, Gijón, Lloret de Mar, Santander, Valencia y Vitoria. Para la vicepresidenta de la comarca del Somontano de Barbastro y alcaldesa de Estadilla, Pilar Lleyda, “es todo un orgullo, sobre todo ser el primer destino de ámbito rural y entrar a jugar en una Liga de Primera con grandes localizaciones que tienen otros recursos y personal”.

Guara Somontano ha conseguido superar el 80% del modelo de Destino Turístico Inteligente, teniendo en cuenta que son más de 260 indicadores divididos en cinco ejes estratégicos, entre los que figura la gobernanza, sostenibilidad, innovación, tecnología y accesibilidad. “Es un reconocimiento al trabajo que lleva tiempo realizando el sector turístico de la comarca”, ha añadido Lleyda, quien asegura que “estar en un territorio natural como es la provincia de Huesca era obligado obtener alta puntuación en sostenibilidad. Tenemos que cuidar el territorio y saber aprovechar los recursos que tenemos”.

El eje con mayor grado de cumplimiento ha sido Sostenibilidad con un 90,2%, seguido por Accesibilidad con un 80,9%, Gobernanza con un 76,9%, Tecnología con un 71% e Innovación con un 66,5%. “Tenemos que gestionar no sólo a las personas que nos visitan sino también a quienes vivimos en el territorio y somos quienes prestamos los servicios. Creemos que el sector turístico tiene que estar unido y trabajar, con relevo generacional, por seguir siendo un referente”, ha asegurado Pilar Lleyda.

En el año 2023, Guara Somontano ya recibió la certificación de Destino Turístico Inteligente Adherido y, como indica la vicepresidenta de la comarca, “hemos vivido una evolución a través de las empresas y las administraciones, hemos realizado acciones cuidando siempre nuestros recursos y nuestro patrimonio”. Entre los retos más inmediatos figura la finalización y justificación del Plan de Sostenibilidad Turística para lo que han recibido un millón de euros por parte del Gobierno de Aragón y a partir de junio “comenzaremos a trabajar en la formación de qué es y cómo aprovechar el ser Destino Turístico Inteligente”.