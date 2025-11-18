Grupo Sphere planea su expansión en Latinoamérica

Ampliar el mercado a Latinoamérica "es un movimiento natural en nuestra estrategia de internacionalización", explica Aixa Salas, responsable de marketing de la planta de Sphere en Pedrola, la más importante del grupo con más de 300 trabajadores y una facturación que supone casi el 20% de la facturación total de este grupo empresarial que esta semana celebra su 50 aniversario.

El presidente y CEO de la factoría, Alfonso Biel, ha contado que el último año ha sido particularmente ajetreado para el sector de la fabricación de envases y embalajes de plástico: "la parte geopolítica y lo que estamos viviendo a nivel mundial trastoca completamente todo lo que tiene que ver con materias primas, confluencias de mercados, transporte y o movimiento de mercancías en barcos", ha señalado.

El grupo Sphere se caracteriza por su fuerte compromiso con la sostenibilidad y la responsabilidad medioambiental. Sin embargo, Biel lamenta que, en muchos casos, se sacan adelante normativas que después no se hacen cumplir: "hace cuatro años se traspuso una normativa para que las bolsas producto fresco fueran biodegradables para que el consumidor eche el residuo en una bolsa compostable y lo tire en un contenedor marrón que vaya a una planta de compostaje y que se valorice (...), pero esta norma sólo la cumplen las grandes superficies". Biel asegura que en el pequeño comercio no se está cumpliendo, "pero no se ponen los medios para que esto se cumpla".