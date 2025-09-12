Cultura

Goran Bregovic, Travis Birds y La Bien Querida en la clausura del SoNna Huesca 2025

La Cartuja de Nuestra Señora de las Fuentes de Sariñena se prepara para vivir los dos grandes conciertos finales de la sexta edición del Festival Sonidos en la Naturaleza, que organiza la Diputación Provincial de Huesca. Mañana viernes, el bosnio Goran Bregovic levantará el telón del monasterio que al día siguiente vivirá los dos recitales que completan el programa del sábado, cierre que del festival, los de Travis Birds y La Bien Querida.

Redacción

Huesca |

El Sonna Huesca cierra este fin de semana su sexta edición. Después de todo el verano recorriendo todas las comarcas altoaragonesas, el festival llegará a su fin con los conciertos más relevantes de esta edición en la cartuja de Nuestra Señora de las Fuentes, en Sariñena. Este viernes, a las 19.00 horas, actuará el veterano músico bosnio Goran Bregovic, mientras que el sábado lo harán Travis Birds (19.00) y La Bien Querida (20.30). Las entradas para ambos conciertos cuestan 25 euros (30 en taquilla).

El Sonna nació en plena pandemia como alternativa a los grandes conciertos y, tras seis ediciones, está plenamente consolidado en la provincia. El festival echó a andar el 5 de julio y ha programado un total de 27 actuaciones en diferentes espacios naturales de las diez comarcas altoaragonesas. Idoipe y María Rodés, Petisme, Chicuelo y Marco Mezquida, Rosin de Palo... La mayoría han sido conciertos, pero también ha habido espectáculos de circo y teatro (gran parte de las actuaciones han sido gratuitas).

El serbobosnio Goran Bregovic empezará a despedir este viernes el festival con su concierto, que seguro que se convierte en una gran fiesta. El de Sarajevo, todo un referente de la música balcánica, lleva todo este 2025 presentando su último disco: The Belly Button of the World. Sus penúltimos trabajos, Alkohol y Champagne of Gypsies subrayan el carácter festivo y de celebración de su música, igualmente apta para los abstemios, como él suele decir. Parafraseando el título de uno de sus temas más trepidantes, Gas gas, el motor de su máquina de ritmo funciona siempre con el acelerador a fondo

Y este sábado Travis Birds y La Bien Querida serán las encargadas de poner el broche de oro. La primera presentará su último álbum Perro Deseo, en el que explora un universo sonoro inédito en su carrera. En esos nuevos sonidos vemos una Travis Birds mucho más transgresora y afilada, con el deseo recorriendo el disco como un hilo conductor a través de todas las pulsiones, sentimientos, aspiraciones e ilusiones que conforman la identidad y el imaginario de la artista madrileña.

