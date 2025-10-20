HISTORIA

Gonzalo Aguado se adentra en la Guerra del Rif con La Campaña del Desquite

El escritor zaragozano Gonzalo Aguado presenta este martes en la Fundación San Valero el libro con el que ha podido encontrarse con las vivencias de su abuelo Quirino que fue llamado a filas para luchar en una guerra cruel con la que España trataba de resarcirse del humillante y sangriento Desastre de Annual.

José Antonio Alaya

Zaragoza |

Más de 8.500 soldados españoles murieron en la batalla de Annual; durante los combates y después, ya que muchos de ellos fueron ejecutados brutalmente en el Monte Arruit, un enclave que tendría una especial significación por este mismo hecho durante la conocida Campaña del Desquite, un conjunto de operaciones militares que tenían como objetivo vengar una afrenta que no sólo supuso la pérdida de miles de vidas, sino una humillante afrenta de la que España necesitaba desquitarse.

Para adentrarse en esta historia, Gonzalo Aguado ha recurrido al papel de su propio abuelo Quirino en este conflicto. A partir de una fotografía familiar encontrada en un viejo abrigo, el autor ha reconstruido las vivencias de su abuelo desde que, siendo apenas un joven imberbe que acababa de cumplir la mayoría de edad fue llamado a filas para luchar en un conflicto que le aguardaba en el Norte de África.

Una de las principales fuentes de información para documentar la historia de su abuelo, ha sido el expediente facilitado por el Archivo General Militar de Segovia, donde consta toda la trayectoria castrense de Quirino, quien nunca compartió las terribles experiencias vividas en la guerra con su familia, seguramente debido a las atrocidades propias de la guerra que vivió en primera persona, considera Aguado. La Campaña del Desquite se presenta este martes 20 en el Salón de Actos de la Fundación San Valero a las 19,30.

