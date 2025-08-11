El Gobierno aragonés lleva a la fiscalía las irregularidades en Aguarón

LEER MÁS El PSOE aragonés "cabreado" por la nueva trama de corrupción

Esa documentación refleja adjudicaciones fuera de todo procedimiento administrativo a una empresa con la que el primer edil mantiene estrechos vínculos. Esa compañía ha recibido pagos por valor de 235.000 euros procedentes del Ayuntamiento y otros casi 30.000 de la comarca

Son contratos de obras de placas solares en edificios municipales con fondos procedentes de una subvención otorgada por la Diputación de Zaragoza y, al menos, 21 contratos menores sin control administrativo. El informe del Gobierno aragonés también ha detectado dietas, gastos protocolarios y comidas indebidamente justificadas o aparentemente inexistentes.

El informe de la Dirección General de Administración Local se constatan las dificultades que se están encontrando para cubrir la plaza de Secretaría e Intervención de la Comarca y del Ayuntamiento. “Al menos, en la actualidad, la Intervención de la Comarca se está ejerciendo por una funcionaria accidental, pero la Secretaría tanto de la Comarca como la secretaría-intervención del Ayuntamiento de Aguarón permanecen vacantes”, recoge literalmente el escrito.

La vicepresidenta del Gobierno aragonés, Mar Vaquero, señala que el PSOE está mirando hacia otro lado ante estas supuestas irregularidades, ya que considera que tienen "contundencia cero" en este caso de corrupción.