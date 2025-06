El Gobierno de Aragón reforzará el servicio de Vacunas Internacionales

LEER MÁS La alta cobertura de vacunación frena los casos de sarampión, también en Aragón

Llega el verano y desde hace meses, muchos aragoneses están pensando en su destino de vacaciones. Algunos de ellos están fuera de nuestras fronteras y es aconsejable saber si es necesaria algún tipo de prevención o de vacunas y que no suponga ningún riesgo para la salud visitar ese destino. Para ello, se recomienda acudir a las Unidades de Información y Atención a Viajeros Internacionales que hay en las tres capitales aragonesas. Sobre todo, si se va a viajar a África, Asia, Sudamérica o Centroamérica es aconsejable acudir al Centro de Vacunación Internacional.

En la práctica, resulta casi misión imposible conseguir cita porque el problema es que las agendas están completas. En Aragón, a comienzos del mes de junio, no hay hueco hasta agosto. La directora general de salud pública del Gobierno de Aragón, Nuria Gayán, ha confirmado que van a reforzar el servicio con más personal para intentar abrir agenda con citas para finales de junio o julio. Además, se va a habilitar el sistema de Salud Informa para que pueda solicitarse cita a través de la aplicación y no únicamente llamando al teléfono.

La directora general de Salud Pública explica que de momento se va a realizar una reorganización de urgencia para este verano y que se está trabajando en una reorganización más profunda de cara al verano que viene.

Un servicio que depende del Ministerio

La complejidad y el hecho de que esta situación tenga lugar todos los años cuando llega el verano se debe a que cada vez hay más personas que viajan al extranjero, pero el servicio está infradotado. Gayán explica que los viajes internacionales dependen de Sanidad Exterior y es el Estado quien ha de abrir las consultas. En Aragón, las oficinas de Sanidad Exterior, que depende de Delegación del Gobierno están en Zaragoza, pero podían abrir consulta donde consideraran oportuno.

En 2018 se firmó un convenio entre el Gobierno de Aragón y el Ministerio para poder abrir consulta en las tres capitales de provincia. Se trata de un convenio a coste cero y para poder dotar de más personal al Centro de Vacunación Internacional es necesaria la autorización del Ministerio. Nuria Gayán indica que se han puesto en contacto en varias ocasiones desde el Servicio Aragonés de Salud para pedir que se dote de más personal, ya que es un servicio cada vez más demandado.

Recomendaciones al viajero

Es aconsejable acudir a uno de estos centros cuando se va a emprender un viaje al extranjero, no sólo para conocer los riesgos de salud que puede haber (si es zona de malaria, si se necesita alguna vacuna adicional, si hay riesgo de alguna enfermedad endémica, etc.) sino para conocer cómo podemos actuar para no ser portadores de una enfermedad, un insecto, garrapata o vector sin ser conscientes de ello.

Una de las recomendaciones que señala Nuria Gayán es que cuando se llega de un viaje internacional, procurar no dejar la maleta encima de la cama para vaciarla sino dejarla unos días en el trastero o en una habitación para que cualquier vector que pudiera haber se disipe con seguridad.

Teléfonos de contacto

Las Unidades de Información y Atención a Viajeros Internacionales están abiertas en las tres capitales de provincia de lunes a viernes, entre las 9:00 y las 14:00, pero es necesario pedir cita previa.