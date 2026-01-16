Tecnología

El Gobierno de Aragón mejora la atención al ciudadano gracias a la IA

La nueva plataforma de información es un paso adelante para modernizar los servicios públicos y mejorar la experiencia del usuario.

Onda Cero Aragón

Zaragoza |

Rincón durante la presentación de CLARA | Gobierno de Aragón

El Gobierno de Aragón va a poner en marcha una nueva plataforma electrónica, denominada CLARA, para mejorar la atención al ciudadano en sus consultas con la administración. Basada en la herramienta Microsoft Dynamics y en la Inteligencia Artificial, supone unificar los sistemas de información que antes daban individualmente los distintos departamentos.

Las respuestas serán homogéneas, más rápidas y claras, con información totalmente actualizada. El ciudadano podrá hacer sus consultas por whatsapp, email o formularios web bajo un estricto cumplimiento de las normas de protección de datos. La plataforma incorpora IA, atención multicanal y analítica avanzada.

La directora general de Administración Electrónica, María Ángeles Rincón, ha explicado que tanto los ciudadanos como los trabajadores del ejecutivo podrán valorar el funcionamiento del nuevo sistema, que también pedirá autorización sobre el uso de datos recabados para analizarlos y hacer por ejemplo estadísticas.

