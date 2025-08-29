El Gobierno de Aragón limitará el uso de pantallas en los centros educativos

El Gobierno de Aragón va a limitar el uso de dispositivos digitales en los centros educativos no universitarios financiados con fondos públicos a partir del curso 2026-2027. Esta iniciativa responde a la preocupación de las familias y diferentes instituciones y asociaciones científicas por proteger a los menores de un uso excesivo de la tecnología.

En la educación de 0 a 3 años, las pantallas estarán totalmente prohibidas. En el primer y segundo ciclo de Primaria, los alumnos tendrán un máximo de dos horas lectivas semanales con pantallas individuales, mientras que en el tercer ciclo serán cuatro horas. En la ESO y FP Básica dispondrán de una hora diaria en los primeros dos cursos, y dos horas diarias en tercero y cuarto.

Ahora se llevará esta medida al Consejo Escolar para que las familias puedan presentar sus aportaciones. Del mismo modo, se compartirá en una comisión especial de estudio de las Cortes de Aragón. Los centros que ya presten una formación 100% digital tendrán un curso adicional para adaptarse a esta normativa, pero a partir del 1 de septiembre de 2027 será de obligado cumplimiento.

La consejera de Educación, Tomasa Hernández, aboga por una enseñanza híbrida, no exclusivamente digital. "Si los proyectos y programas del centro hacen una compatibilización adecuada, no encontraremos ningún problema. Quiero centrar el mensaje en que este instrumento o herramienta digital no puede ser exclusivo. Tiene que compatibilizarse lo analógico con lo digital".