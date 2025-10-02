Aragón aprueba un decreto "paraguas" para agilizar las ayudas por emergencias climáticas

El ejecutivo aragonés ha aprobado en consejo extraordinario de gobierno un decreto-ley de ayudas para las localidades afectadas por las tormentas de los meses de agosto y de septiembre. Esta disposición funcionará en adelante como un decreto marco para cualquier emergencia climática que se produzca en el futuro. Cada vez que se produzca una de esas situaciones, se activará directamente para agilizar las ayudas a los afectados. Ahora, deberá ser convalidado por las Cortes de Aragón.

Ese decreto “paraguas” incluye una relación de subvenciones para viviendas dañadas o para infraestructuras públicas, compensaciones para agricultores o ganaderos, o ayudas para comercios y empresas industriales. La aprobación se produce pocos días después de las fuertes tormentas que el domingo afectaron a localidades de la Comarca Central, como Cadrete o Santa Fe, donde siguen desplegadas doce brigadas.

El consejero de Hacienda y Emergencias, Roberto Bermúdez de Castro, valora que la nueva disposición aprobada servirá para que las zonas afectadas vuelvan antes a la normalidad. “Al principio de cada año haremos una base reguladora a la que se podrán ir adhiriendo los municipios afectados por riadas, tormentas, nevadas o cualquier tema de emergencias”, ha detallado.

Por otro lado, el consejo también ha aprobado pedir al Estado la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil de esas comarcas aragonesas afectadas en las últimas semanas por tormentas, para que así el Gobierno de España asuma el 50% de los gastos.

Presupuestos

El consejero Bermúdez de Castro también se ha referido, además, a cuestiones de Hacienda. Estima que el Consejo de Política Fiscal y Financiera pueda convocarse la semana posterior a las fiestas del Pilar. Cuando el Ministerio de Hacienda facilite la senda de déficit, se llevará a las Cortes el techo de gasto para su aprobación, paso previo a la presentación y debate del presupuesto autonómico de 2026.

Aunque algunas comunidades gobernadas por el PP en minoría han anunciado que convocarán elecciones si no logran apoyo parlamentario para sacar adelante sus cuentas, en Aragón, de momento, el ejecutivo no aclara si aquí sucederá lo mismo.

Bermúdez de Castro, en referencia a las líneas rojas de VOX, ha explicado que “el presupuesto va a tener mucho más dinero para sanidad, educación y servicios sociales”. Por eso “no creo que el Pacto Verde o lo otro, tengan mucha influencia”. Ha insistido en que “serán unos buenos presupuestos, y si no se aprueban, que cada uno asuma las consecuencias”.