La geóloga y paleontóloga oscense Laia Alegret, imagen del cupón de la ONCE este sábado

La geóloga y paleontóloga Laia Alegret Badiola será la protagonista del cupón de la ONCE de próximo sábado, 17 de enero, perteneciente a la nueva serie “Mujeres con Ciencia”, realizada en colaboración con la Real Academia de Ciencias de España. El cupón llevará la imagen de la geóloga y paleontóloga oscense por toda España en cinco millones y medio de cupones.

Laia Alegret Badiola, natural de Huesca, es Catedrática de Paleontología de la Universidad de Zaragoza, investiga los cambios climáticos y otros eventos globales del pasado, sus causas y consecuencias mediante análisis micropaleontológicos y geoquímicos.

Es miembro de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de España desde el 29 de junio de 2022 y en el año 2017 participó como científica en la Expedición 371 del International Ocean Discovery Program para explorar el continente oculto de Zelandia, describiendo por primera vez su geografía y evolución. Cuenta, además, con 200 publicaciones, entre las que se encuentran 11 libros y un centenar de artículos en revistas del Science Citation Index. Ha dirigido Tesis Doctorales y trabajos de fin de Grado y Máster, además de impartir la docencia en titulaciones oficiales en la Universidad de Zaragoza y en University College London, entre otros centros.

Este homenaje de la ONCE en la serie “Mujeres con Ciencia” lo componen académicas de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de España. Todas ellas son pioneras en sus campos y en la sociedad en general, ya que hasta 1988 no se nombró a la primera académica (Margarita Salas) y hasta 2012 solo había 12 académicas.

