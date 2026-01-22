Comicios autonómicos

El PP ganaría las elecciones, pero necesitaría a VOX

PP y VOX sumarían más del 50% de los votos. La mayoría absoluta está en 34 diputados y el candidato del Partido Popular, Jorge Azcón, conseguiría entre 25 y 29 escaños, frente a los 28 actuales. Son datos de una encuesta que ha publicado el Centro de Investigaciones Sociológicas.

Onda Cero Aragón

Zaragoza |

Las Cortes volverán a constituirse el próximo 3 de marzo
Las Cortes volverán a constituirse el próximo 3 de marzo | Cortes Aragón

Para conseguir su investidura necesitaría los apoyos de VOX que mantiene su tendencia al alza al pasar de 7 a 11 diputados. Llama la atención respecto a otras encuestas que el PSOE, liderado por Pilar Alegría, conseguiría entre 17 y 23 diputados.

En la horquilla más baja perdería cinco escaños, pero en la más alta mantendría su representación. Partidos a la izquierda del PSOE salen ganando, ya que Chunta elevaría su número de diputados a entre 3 y 5, lo mismo que Izquierda Unida- Sumar que de un escaño podría pasar a tres. En retroceso está Teruel Existe que conseguiría dos representantes. El parlamento podría pasar de ocho a seis partidos, ya que Podemos y el Partido Aragonés podrían no entrar en las Cortes Aragonesas.

La campaña electoral comenzará mañana, tras los tres días de luto por el accidente de tren en Adamuz, en Córdoba. El líder de VOX, Santiago Abascal, estará mañana en Huesca. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, abrirá mañana la campaña en Zaragoza y el secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, intervendrá el domingo en un mitin en Huesca.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer