El PP ganaría las elecciones, pero necesitaría a VOX

Para conseguir su investidura necesitaría los apoyos de VOX que mantiene su tendencia al alza al pasar de 7 a 11 diputados. Llama la atención respecto a otras encuestas que el PSOE, liderado por Pilar Alegría, conseguiría entre 17 y 23 diputados.

En la horquilla más baja perdería cinco escaños, pero en la más alta mantendría su representación. Partidos a la izquierda del PSOE salen ganando, ya que Chunta elevaría su número de diputados a entre 3 y 5, lo mismo que Izquierda Unida- Sumar que de un escaño podría pasar a tres. En retroceso está Teruel Existe que conseguiría dos representantes. El parlamento podría pasar de ocho a seis partidos, ya que Podemos y el Partido Aragonés podrían no entrar en las Cortes Aragonesas.

La campaña electoral comenzará mañana, tras los tres días de luto por el accidente de tren en Adamuz, en Córdoba. El líder de VOX, Santiago Abascal, estará mañana en Huesca. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, abrirá mañana la campaña en Zaragoza y el secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, intervendrá el domingo en un mitin en Huesca.