Frente común en defensa de una mejor conexión ferroviaria con Zaragoza

La alcaldesa de Huesca Lorena Orduna va a solicitar una reunión con el Ministro Oscar Puente para conocer las razones que le han llevado a descartar el servicio de tren de cercaníasentre Huesca y Zaragoza. Será una de las primeras medidas de la hoja de ruta establecida ayer en el encuentro al que acudieron más de 40 entidades de la sociedad civil para abordar la necesidad de un tren de proximidad que vertebre el territorio. Orduna quiere que a ese encuentro con el ministro asistan también el resto de formaciones municipales junto a tres entidades del tejido económico y social oscense.

Durante su intervención, la alcaldesa destacó que es una reivindicación "que afecta directamente a la vida cotidiana de cientos de personas, a la competitividad de nuestras empresas, a las oportunidades de nuestros jóvenes y, en definitiva, al desarrollo futuro de toda nuestra provincia".

El pasado 24 de octubre el Pleno del Ayuntamiento aprobó por unanimidad una declaración institucional expresando su voluntad firme de reclamar esta mejora. Para Orduna, "esa unanimidad política es muy significativa: pocas veces se logra una coincidencia total entre todos los grupos. En este tema, no hay colores ni siglas. Lo que hay es un sentimiento compartido, una convicción profunda de que Huesca merece un servicio ferroviario digno, moderno y eficiente".

La alcaldesa ha señalado que el acuerdo municipal ya se ha remitido al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, y que el siguiente paso es avanzar en una estrategia común que refuerce la voz de Huesca. “No pedimos decisiones impulsivas ni promesas vacías; pedimos transparencia y rigor técnico”, ha afirmado, al anunciar la solicitud formal al Ministerio de los informes técnicos que han servido para desestimar la creación del servicio de cercanías. “Queremos conocer con claridad qué criterios se han seguido y si realmente se han valorado todas las alternativas posibles”, ha insistido.

Asimismo, la alcaldesa ha defendido que “la mejora de la relación ferroviaria Huesca–Zaragoza debe ser considerada una Obligación de Servicio Público, es decir, un servicio que el Estado debe garantizar y financiar con cargo a los Presupuestos Generales, tal y como ya ocurre con líneas similares en otras provincias españolas”. En este sentido, ha reivindicado que “Huesca no puede ser menos que otros territorios. No pedimos más, pedimos lo mismo. Pedimos justicia y equilibrio. Aragón no debe pagar por lo que otros no pagan”.

Entre las medidas planteadas, Orduna también ha propuesto organizar una concentración ciudadana en la zona de la vía del tren, como gesto de unidad y de reivindicación pacífica, así como impulsar un viaje conjunto entre Huesca y Zaragoza con presencia de autoridades, representantes sociales y medios de comunicación, para visibilizar las carencias del servicio actual: los horarios insuficientes, los retrasos y la falta de frecuencias.

Finalmente, la alcaldesa ha hecho un llamamiento a mantener el esfuerzo común y la colaboración entre instituciones, agentes sociales y ciudadanía: “Cada paso, cada reunión, cada gesto de apoyo suma en esta reivindicación que es de todos. Porque la unión que hoy demostramos es, sin duda, la mayor fortaleza de nuestra ciudad”.

Varios participantes han recordado que otras infraestructuras consideradas en su momento “no rentables” han acabado demostrando su utilidad social y económica, y que, en el contexto de la Agenda 2030 y de la lucha contra el cambio climático, el ferrocarril debe tener un papel protagonista como medio sostenible y vertebrador del territorio.