Agricultura

Frente común en Aragón contra el recorte del 20% en la PAC

El Gobierno aragonés, las organizaciones agrarias de UAGA, UPA, ASAJA y ARAGA y las Cooperativas Agroalimentarias han firmado un acuerdo para mostrar su rechazo a los recortes del 20% que plantea el nuevo modelo de la Política Agraria Común, a partir de 2027.

Onda Cero Aragón

Zaragoza |

Gobierno aragonés, sindicatos del campo y cooperativas han unido fuerzas en contra de la reforma de la PAC
Gobierno aragonés, sindicatos del campo y cooperativas han unido fuerzas en contra de la reforma de la PAC | DGA

Exigen que los fondos se mantengan y también la estructura actual, que contempla varias partidas específicas para modernización o desarrollo rural que desaparecerán y se integrarán en un sobre único. Advierten que el recorte en los fondos no solo afectaría a los 55.000 profesionales del sector primario que hay en nuestra comunidad, poniendo en peligro sus explotaciones, sino también a los consumidores, ya que el modelo actual garantiza la seguridad alimentaria. El presidente de Aragón, Jorge Azcón, asegura que este frente común es histórico y busca un cambio urgente en estas políticas.

Con este nuevo modelo de la PAC que Europa plantea para el periodo 2028-2032, Aragón podría perder hasta 100 millones de euros, que son claves para la viabilidad de muchas explotaciones. Ahora comienza un proceso de negociación y presión para intentar que Europa cambie de opinión.

Las organizaciones agrarias aseguran que los efectos serían devastadores y no descartan convocar movilizaciones. El sector primario representa cerca del 15% del Producto Interior Bruto de Aragón; la agricultura y ganadería son el principal motor de actividad en 23 de nuestras 33 Comarcas; más de un millar de empresas agroalimentarias son responsables de un total de 20.000 empleos directos; y cinco de las diez empresas más importantes de Aragón pertenecen a este ámbito.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer