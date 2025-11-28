Formigal y Astún estrenan este sábado la temporada de esquí

Arranca este sábado la temporada de esquí en la provincia de Huesca con la apertura de Formigal y Astún. A las nevadas del pasado fin de semana se han sumado las bajas temperaturas de estos días, de hasta 5 grados bajo cero, que les han permitido fabricar una buena cantidad de nieve. Así, la estación del grupo Aramón abrirá con 47 kilómetros esquiables y espesores que van de los 20 a los 60 centímetros, Astún lo hará con 25 km y entre 40 y 60 centímetros de nieve polvo.

En el caso de Astún, abrirá sábado y domingo para volver a cerrar entre semana y abrir de nuevo el viernes 5 de diciembre, cuando se sumará también Candanchú. Ambas estaciones se muestran muy satisfechas de poder comenzar la temporada en noviembre, algo que ha animado de manera importante las reservas tanto para el Puente de la Constitución como par las próximas Navidades.

Juan Magán en Marchica

Además de abrir el dominio esquiable, este sábado se celebrará también el Opening de Marchica, que marcará el arranque oficial del après-ski en la estación. La jornada contará con la actuación de Juan Magán, figura de referencia en el electro latino y conocido por temas como 'Bailando por ahí' o 'Verano Azul', destinados a poner banda sonora al inicio de la temporada y dar actividad a uno de los espacios de ocio más conocidos del Pirineo.