Fomento descarta ampliar la red de cercanías en Aragón

Puente ha respondido en la sesión de control al Gobierno en el Congreso a una pregunta del diputado de Chunta, Jorge Pueyo, quien reclamaba la posibilidad de conectar Zaragoza con Huesca, Calatayud, Gallur, Quinto y Cariñena, a través de una red de cercanías. La prioridad era impulsar la línea entre Zaragoza y Huesca, ya que cada día circulan unos 34.000 vehículos por la carretera. Puente ha señalado que no hay demanda para ampliar el servicio.

Por su parte, el diputado, Jorge Pueyo, cree que Aragón sale perdiendo con esta decisión. Ha acusado al Ministro de traicionar a los aragoneses y a todas las formaciones políticas que han reclamado durante años la puesta en marcha de esta iniciativa. Además, cree que Aragón nunca será un territorio de primera sin este medio de transporte.

Sesión control

También en la sesión de control, el diputado del PP, Jaime Miguel de los Santos, ha acusado a la ministra portavoz, Pilar Alegría, de mentir, ya que el informe de la Guardia Civil concluye que el conseguidor, Koldo García, compró billetes para que literalmente el exministro, José Luis Ábalos, mantuviera encuentros íntimos en el Parador de Teruel, coincidiendo con las fechas en las que se produjo una supuesta orgía. Alegría insiste en que desconocía estos hechos.