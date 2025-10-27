Finaliza la mejora de los acceso a Sieste y Lavalle en Huesca

La Diputación Provincial de Huesca ha concluido las obras de acondicionamiento de la carretera del término municipal de Boltaña que conecta con San Martín, atravesando los núcleos de Sieste y Lavalle. Más de cinco kilómetros que ahora han visto mejorada la visibilidad y la seguridad vial. Los trabajos se han prolongado durante algo más de diez meses y han supuesto una inversión de más de 330.000 euros. Era una mejora muy demandada por los vecinos y que se suma a otra actuación fundamental para la zona, como los 13 kilómetros de accesos a Silves y Aguilar.

El tramo en el que se ha intervenido ahora, entre Sieste y San Martín, tenía graves deterioros en el firme y un inicio especialmente estrecho. Ahora se han ensanchado y mejorado los primeros 1.100 metros hasta alcanzar una calzada de 4 metros de anchura. En este punto se ha intervenido también en el acceso a Sieste, de 400 metros de longitud, para dotarlo de mayor amplitud y mejorar la visibilidad en el cruce.

El resto del recorrido ha sido objeto de actuaciones puntuales de ensanche, mejora del drenaje, limpieza de cunetas y protección de taludes mediante muros de escollera. Además, se ha reforzado el firme en todo el tramo con bacheo y un doble tratamiento superficial de riegos con gravilla. En los primeros 500 metros del acceso a Lavalle se han limpiado las cunetas y aplicado el mismo tratamiento superficial.