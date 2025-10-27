Infraestructuras

Finaliza la mejora de los acceso a Sieste y Lavalle en Huesca

La Diputación Provincial de Huesca ha invertido 330.000 euros para mejorar la seguridad vial de estos cinco kilómetros, en el término municipal de Boltaña.

Redacción

Huesca |

La Diputación Provincial de Huesca ha concluido las obras de acondicionamiento de la carretera del término municipal de Boltaña que conecta con San Martín, atravesando los núcleos de Sieste y Lavalle. Más de cinco kilómetros que ahora han visto mejorada la visibilidad y la seguridad vial. Los trabajos se han prolongado durante algo más de diez meses y han supuesto una inversión de más de 330.000 euros. Era una mejora muy demandada por los vecinos y que se suma a otra actuación fundamental para la zona, como los 13 kilómetros de accesos a Silves y Aguilar.

El tramo en el que se ha intervenido ahora, entre Sieste y San Martín, tenía graves deterioros en el firme y un inicio especialmente estrecho. Ahora se han ensanchado y mejorado los primeros 1.100 metros hasta alcanzar una calzada de 4 metros de anchura. En este punto se ha intervenido también en el acceso a Sieste, de 400 metros de longitud, para dotarlo de mayor amplitud y mejorar la visibilidad en el cruce.

El resto del recorrido ha sido objeto de actuaciones puntuales de ensanche, mejora del drenaje, limpieza de cunetas y protección de taludes mediante muros de escollera. Además, se ha reforzado el firme en todo el tramo con bacheo y un doble tratamiento superficial de riegos con gravilla. En los primeros 500 metros del acceso a Lavalle se han limpiado las cunetas y aplicado el mismo tratamiento superficial.

