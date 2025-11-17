Feria de Zaragoza se prepara para el gran evento digital OWN 2025

La idea de Own Zaragoza va más allá de crear un evento para atraer a videogamers. El objetivo es que disfruten tanto los jóvenes como sus padres durante los tres que dura este festival que ya se ha consolidado en otras capitales como Valencia: "Own cuenta con tres escenarios donde habrá competiciones, actuaciones musicales exhibiciones y experiencias inmersivas abiertas a todos los asistentes", señala el responsable de eventos de la Institución Ferial, Gonzalo Passarino.

De 11:00 a 22:00 horas viernes y sábado y de 11:00 a 20:00 horas el domingo, los asistentes podrán disfrutar de actividades como pintacaras temáticas, teatro infantil, videojuegos supervisados, un circuito de obstáculos, talleres de chapas, zonas de juego libre o participar en una Academia de Inventores, donde crearán linternas electrónicas o cohetes de propulsión.

OWN Zaragoza es un tipo de evento que encaja en la nueva apuesta de Feria de Zaragoza para ampliar su segmento de público: "Estamos trayendo más eventos de público final que acercan lo que es nuestra actividad a toda la ciudadanía, además de apostar por la línea que sigue el Gobierno de Aragón, que son eventos de tecnología como puede ser The Wave o ahora OWN", ha indicado Gonzalo Passarino.