La Feria del Dulce posiciona a Huesca entre lo mejor de la pastelería nacional

Huesca descuenta los días para acoger la II Feria “Huesca es Dulce”, uno de los eventos gastronómicos más esperados del otoño. Se celebrará del 17 al 19 de octubre en dos escenarios principales: la Plaza Luis López Allué y el Palacio de Villahermosa de la Fundación Ibercaja, que se llenarán de talleres, showcookings, concursos, actuaciones y degustaciones durante todo el fin de semana.

La inauguración oficial será el viernes 17 a las 18:00 horas, con una “inauguración muy dulce” abierta a todo el público. Desde ese momento, oscenses y visitantes podrán disfrutar de una amplia programación que combina tradición pastelera, creatividad y experiencias gastronómicas únicas. En la plaza Luis López Allué se instalarán 21 casetas con maestros pasteleros y artesanos de toda la provincia, incluido un pastero francés y un espacio dedicado a la D.O. Somontano.

Cabe destacar los talleres y showcookings de reconocidos maestros pasteleros como Oriol Balaguer, Ester Roelas, Noelia Toré, Sofía Jiménez, Víctor Gonzalo y Lucila Canero, quienes compartirán sus técnicas y secretos en el Palacio de Villahermosa, además la oscense Cristina Marco de Postres Sin Gluten ofrecerá el domingo un taller en la plaza López Allué. Las inscripciones para participar estarán abiertas a través de la web oficial www.huescaesdulce.es.

El sábado tendrá lugar el I Concurso a la Mejor Palmera de Mantequilla de España, que ya cuenta con la participación de más de 20 profesionales procedentes de diferentes puntos del país. El ganador se llevará un premio de 1.500 euros y el jurado estará compuesto por profesionales de la talla de Paco Torreblanca, Saray Ruiz, Jairo Vincelle o Toni Vera. Además, se celebrarán los concursos populares de “Zampaflanes” (sábado) y “Cata a Ciegas” (domingo), abiertos a todos los asistentes, previa inscripción que estará disponible en la web de la feria. Otro de los momentos más esperados llegará el sábado por la tarde en el Palacio de Villahermosa con una muestra de los Mejores Bombones de España 2025.

El domingo 19, la feria acogerá uno de sus momentos más emotivos: la entrega del II Premio Vicente Ascaso, que este año reconocerá la trayectoria de la Pastelería Galicia de Tordesillas (Valladolid), con 175 años de historia, por su contribución al arte pastelero tradicional y su compromiso con la excelencia. Durante todo el fin de semana, la música y la animación también estarán presentes con espectáculos como “En la Cadiera” de producciones Viridiana, el concierto de Soulmates o la actuación de David Angulo “El coleccionista de voces”, junto a un taller creativo infantil a cargo de La Casa del Pintor para los más pequeños de la casa.