Medallas al Mérito Turístico para Félix Longás, Pirineos Sur, la Fundación Amantes y las iglesias diocesanas

El Gobierno de Aragón concederá las Medallas al Mérito Turístico de Aragón 2025 al Hermano Mayor de los Caballeros de San Juan de la Peña Félix Longás Lafuente, al Festival Pirineos Sur, a la Fundación Amantes de Teruel en reconocimiento a su contribución destacada a la promoción del turismo, la cultura y el patrimonio de la comunidad autónoma. También recibirán la Medalla al Mérito Turístico las Iglesias Diocesanas de Aragón por su papel esencial en la conservación y difusión del patrimonio religioso como recurso turístico, a través de iniciativas como los Museos Diocesanos de Huesca, Barbastro-Monzón, Jaca, Teruel y Zaragoza. Estos galardones se entregarán en una gala que se celebrará el próximo 11 de noviembre en Jaca.

El empresario Félix Longás Lafuente recibe la Medalla por su compromiso con la promoción de los valores históricos y turísticos de Aragón a través de su labor al frente de la Hermandad de Caballeros de San Juan de la Peña, de la que es Hermano Mayor, y por su trayectoria profesional y asociativa ejemplar, que ha contribuido al desarrollo económico y cultural de la comunidad.

El Festival Pirineos Sur, organizado por la Diputación Provincial de Huesca, es reconocido por su papel como referente del turismo cultural. Con más de tres décadas de historia, ha convertido el Valle de Tena en un punto de encuentro internacional para la música y la diversidad cultural, atrayendo este año a cerca de 45.000 asistentes de 26 países y generando un impacto turístico y económico de primer orden en el Alto Gállego.

Por su parte la Fundación Amantes de Teruel es galardonada por su "contribución al desarrollo turístico y cultural de la ciudad, uniendo patrimonio, tradición y turismo en torno a la legendaria historia de Isabel de Segura y Diego de Marcilla".

Asimismo, el Consejo de Gobierno ha aprobado la concesión de las Placas al Mérito Turístico 2025, que distinguen acciones y proyectos que contribuyen a realzar la imagen turística de Aragón, a tres iniciativas altoaragonesas como son el Centro de Innovación Gastronómica de Aragón, la Asociación ACURBA de Bailo y el pastelero Jesús Tolosana Viu.