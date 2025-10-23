Política

Feijóo deja en manos de Azcón la decisión del adelanto electoral

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, deja en manos de los presidentes de los Gobiernos de Aragón y de Extremadura la decisión de convocar elecciones anticipadas, ya que las negociaciones con VOX para sacar adelante los presupuestos son muy complicadas.

Onda Cero Aragón

Zaragoza |

El líder nacional del PP cree que los presidentes de Aragón y Extremadura deben decidir si adelantan las elecciones
El líder nacional del PP cree que los presidentes de Aragón y Extremadura deben decidir si adelantan las elecciones | Pixabay

En el caso de Aragón, VOX se niega a sentarse a negociar las cuentas, tras la polémica que se ha creado por el cese de un asesor que publicó mensajes racistas en redes sociales. Desde Bruselas, Núñez Feijóo ha señalado que los responsables de Aragón y de Extremadura sabrán tomar una decisión teniendo en cuenta la situación y las expectativas económicas de cada Comunidad Autónoma.

Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno aragonés, Mar Vaquero, ha descartado un adelanto electoral. Vaquero asegura que continuarán trabajando con la hoja de ruta marcada para esta legislatura. Considera que VOX son unos inmaduros y les acusa de buscar un protagonismo que no merecen.

Es necesario tener presupuesto para que el Gobierno aragonés ponga en marcha medidas como la gratuidad en la educación de 2 a 3 años. El objetivo es concertar plazas con centros que gestionan entidades locales o guarderías privadas. La consejera de Educación, Tomasa Hernández, detallará en los próximos días esta propuesta, que sólo se implantará si hay presupuestos.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer