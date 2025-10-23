Feijóo deja en manos de Azcón la decisión del adelanto electoral

En el caso de Aragón, VOX se niega a sentarse a negociar las cuentas, tras la polémica que se ha creado por el cese de un asesor que publicó mensajes racistas en redes sociales. Desde Bruselas, Núñez Feijóo ha señalado que los responsables de Aragón y de Extremadura sabrán tomar una decisión teniendo en cuenta la situación y las expectativas económicas de cada Comunidad Autónoma.

Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno aragonés, Mar Vaquero, ha descartado un adelanto electoral. Vaquero asegura que continuarán trabajando con la hoja de ruta marcada para esta legislatura. Considera que VOX son unos inmaduros y les acusa de buscar un protagonismo que no merecen.

Es necesario tener presupuesto para que el Gobierno aragonés ponga en marcha medidas como la gratuidad en la educación de 2 a 3 años. El objetivo es concertar plazas con centros que gestionan entidades locales o guarderías privadas. La consejera de Educación, Tomasa Hernández, detallará en los próximos días esta propuesta, que sólo se implantará si hay presupuestos.